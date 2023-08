L’Inter batte 4-3 il Salisburgo: gli austriaci sbagliano due rigori

Senza Lautaro Martinez, l’Inter batte 4-3 il Salisburgo fuori casa in un’amichevole caratterizzata da due rigori sbagliati dagli austriaci. L’avvio non è dei più facili. Anzi, l’Inter regala di fatto due chance per il gol al Salisburgo che spreca la più facile e realizza quella meno scontata. Al 5′ dopo una palla persa a centrocampo, Konate entra in area e viene travolto da Sommer. L’attaccante dagli undici metri sbaglia. Un minuto dopo altro pasticcio. Un retropassaggio sbagliato costringe Sommer ad uscire fuori dall’area, ma l’ex Bayern perde palla e Konate a porta vuota stavolta non perdona. La rete del pareggio interista però è immediata. Al 9′ Dimarco corre sulla fascia e crossa, Pavlovic in scivolata mette nella sua porta. Al 25′ l’Inter passa avanti: Barella disegna un traversone, Bastoni di tacco serve un assist involontario a De Vrij che fa 2-1.

La difesa nerazzurra però si dimostra più attenta in fase offensiva che in quella difensiva. Lo dimostra il calcio d’angolo al 35′ quando Konate in area piccola di testa gira in rete. Non di meglio si può dire del Salisburgo, che al 43′ subisce il 3-2: Dumfries crossa dalla sinistra, Correa in tuffo di testa firma il tris. Nella ripresa il Salisburgo trova il pari e sfiora la rimonta. Al 47′ su punizione di Kameri, il neo entrato Baidoo sbuca alle spalle della difesa e appoggia in rete. Al 68′ altro rigore per gli austriaci e l’esito è lo stesso: Bisseck stende in area Simic che dagli undici metri calcia fuori. E nel finale l’Inter la vince. Sensi si inserisce in profondità, controlla e calcia in rete per il definitivo 4-3.