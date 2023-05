Prosegue la giornata di contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria in occasione della sfida in corso al Ferraris contro il Torino. Dalla Gradinata Nord è apparso lo striscione: “Chi ti difende pagherà, chi ti uccide in libertà”, con chiaro riferimento all’ex presidente Massimo Ferrero nel sempre attuale caos societario che ormai dura da tempo.