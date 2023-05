Napoli, i tifosi invadono il Friuli: in massa al Trieste Airport

L’attesa per rivedere il Napoli in cima all’Italia per la terza volta nella storia sale. Dopo la festa rovinata da Dia domenica scorsa, i partenopei sono attesi da un altro matchball in quel di Udine quando giovedì 4 maggio incontreranno l’Udinese di Sottil.

Con una vittoria sarà matematico il tricolore. L’esodo verso il Friuli sarà importante e da gestire: infatti, alcune centinaia di sostenitori del Napoli si sono appostate al Trieste Airport dove, poco prima delle 20, atterrerà il volo partito da Capodichino con qualche minuto di ritardo. I soci del Napoli Club di Udine hanno organizzato una staffetta con un centinaio di auto che si affiancheranno a quelle ufficiali di Polizia e Carabinieri. La squadra alloggerà in un albergo alle porte di Udine ora blindato. All’esterno c’è per il momento un piccolo presidio di supporter, che hanno promesso di stazionare lì fino alle 23, quando si concluderà la gara della Lazio