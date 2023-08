Salto con gli sci, svelato il calendario della Coppa del Mondo maschile 2023/2024

La Fis ha reso noto il calendario della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2023/24, che partirà il prossimo 25 novembre. Si parte con il classico ‘Ruka Nordic’ per poi spostarsi a dicembre a Lillehammer e in Germania e Svizzera tra Klingenthal e Engelberg. Poi il torneo dei “4 trampolini”, che prenderà il via da Oberstdorf (Ger) il 29 dicembre, e continuerà a Garmisch (Ger) l’ gennaio, Innsbruck (Aut) il 3 e finale a Bischofschofen (Aut) il 6 gennaio. Gennaio sarà anche il mese dedicato alle trasferte polacche con – in rapida successione -, Wisla, Szczyrk e Zakopane, prima dei già Mondiali di volo a Bad Mitterndorf dal 26 al 28 gennaio. Willingen ospiterà la prima tappa di febbraio (3-4 febbraio), prima che il circuito si sposti dall’altra parte del globo con il doppio appuntamento di Lake Placid (USA) e Sapporo (Gia), prima del ritorno in Europa a Oberstdorf (Ger). A Marzo trasferte norvegesi con il trampolino di Homenkollen, a Oslo, ad anticipare le gare di Trondheim e Vikersund. Gran finale dal 22 al 24 marzo a Planica, in Slovenia.