Regolamento Giappone-Svezia: cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile 2023

Grande attesa per Giappone-Svezia, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile, ma con le sembianze di una finale anticipata tra le due migliori squadre viste fin qui. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 09:30 di venerdì 11 agosto. La Svezia, prima nel girone dell’Italia, cerca la semifinale, ma dovrà vedersela contro un Giappone che fin qui ha dominato contro squadre come Norvegia e Spagna. Occhi puntati sui 90′ di gioco o forse più. Già perché il regolamento della competizione prevede due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno (con un minuto di intervallo) in caso di pareggio al 90′. Al termine dei 120′, in caso di parità, si procederà con i calci di rigore secondo le tradizionali regole della Fifa.