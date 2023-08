Palermo, Corini alla vigilia della Coppa Italia: “Un banco di prova importante per noi”

“Questa settimana a Veronello abbiamo lavorato bene, in un centro adeguato. Abbiamo svolto una preparazione ottimale, abbiamo lavorato sui principi tecnico-tattici, ottimizzato la condizione atletica e recuperare qualche giocatore che veniva da alcuni acciacchi”. Così Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ai microfoni del sito ufficiale rosanero, alla vigilia della sfida col Cagliari di Coppa Italia. “Soleri, Mancuso e Valente sono pienamente recuperati, già dal test con l’Ambrosiana sono in gruppo. Su Aurelio abbiamo la possibilità di valutarlo dopo Bari, in maniera tale da dargli un percorso di recupero pulito e farlo rientrare al meglio della condizione atletica”, ha aggiunto sui suoi.

La partita è ovviamente di quelle dure, Corini ne è consapevole: “Il Cagliari è una squadra importante che l’anno scorso ha vinto i play-off, ha un allenatore di grandissima qualità. Conosce diversi sistemi di gioco, sa cambiare durante la partita. Sarà un test importante per prepararci al meglio al campionato”.Il tecnico rosanero si è poi soffermato anche sul collega Claudio Ranieri: “E’ una persona straordinaria che ha fatto una grande carriera da calciatore e anche da allenatore – ha detto Corini -. Ha ancora energia, forza e qualità che ha certificato l’anno scorso vincendo i play-off di Serie B”.

Per i rosanero una sfida che aprirà la nuova stagione, un anno in cui l’obiettivo è quello di competere per la promozione in Serie A: “E’ un banco di prova importante perchè ci serve un test di questo tipo in uno stadio pieno e una tifoseria che spingerà, che è quello che troveremo a Bari. Abbiamo la volontà di fare una grande partita, di dare il meglio per passare il turno e prepararci al meglio alla prima di campionato”.

Infine, Corini ha parlato del nuovo centro sportivo del club di viale del Fante: “Lunedì a Torretta finalmente entreremo nel nostro centro, lo attendiamo tutti con grande voglia, per provare a capire le emozioni che ci darà. E’ un asset fondamentale per il futuro del Palermo. Una struttura bella con due campi, una club house e tutto il resto. Sono sicuro che sarà un grande valore aggiunto per il club da quest’anno e per il futuro”.