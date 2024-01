Salto con gli sci, qualificazioni Zakopane 2024: avanti Bresadola e Insam, out Cecon e Campregher

Arrivano notizie agrodolci da Zakopane, in Polonia, dove nel pomeriggio si sono svolte le qualificazioni in vista della gara di Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci, in programma domenica 22 gennaio. Si sono infatti qualificati due italiani, ovvero Giovanni Bresadola (28°) e Alex Insam (37°). Niente da fare invece per Francesco Cecon, 51° e dunque primo degli esclusi per appena 1.4 punti. Out anche Andrea Campregher, 57°. Il migliore in assoluto è stato l’austriaco Stefan Kraft. Prima della gara di domenica, nella giornata di domani (sabato 21) è in programma dalle ore 16 la prova a squadre.