Inter-Lazio, infortunio per Zaccagni nel riscaldamento: al suo posto Pedro titolare

Cambio dell’ultimo minuto in formazione per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni, infatti, si è infortunato nel riscaldamento, problemi fisici che non gli consentono di scendere in campo dal 1′ in Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana. Al suo posto, a completare il tridente con Felipe Anderson e Immobile, troviamo dunque l’esperienza di Pedro a Riad e non il numero 20, le cui condizioni sono ora da valutare.