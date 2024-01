Formazioni ufficiali Sampdoria-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Parma, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2023/2024. A inizio stagione doveva essere un vero e proprio big match per la Serie A questo, ma la squadra ligure ha avuto enormi difficoltà in questi primi mesi e ancora è condizionata da tanti alti e bassi di giornata in giornata. Decisamente diversa l’annata del Parma, saldamente in testa la classifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA: in attesa

PARMA: Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Di Chiara; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny.