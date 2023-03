Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023: Zajc miglior punteggio nelle qualificazioni, Bresadola e Insam in finale

Timi Zajc sfrutta al massimo il tifo del caloroso pubblico di casa e ai Mondiali di Planica di salto con gli sci conquista il primo punteggio nelle qualificazioni dell prova maschile. 142.5 per l’atleta sloveno, che ha preceduto i due polacchi Dawid Kubacki (137.1) e Kamil Stoch (136.9). Non tra i primi, ma comunque ammessi alla finale anche i due azzurri che erano al via quest’oggi nelle eliminatorie: Giovanni Bresadola è 25esimo con 118.8, mentre Alex Insam è 37esimo con 106.3. La finale è in programma domani alle ore 17:30.