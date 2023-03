Atp Santiago, Musetti dopo la sconfitta: “La cima di una montagna è la base di un’altra”

Un periodo del tutto grigio per Lorenzo Musetti che ha dovuto capitolare a Jaume Munar nell’ATP di Santiago. Sicuramente per il tennista classe 2002 non è il momento più alto della sua carriera che anche sulla terra rossa non è riuscito ad ingranare in nessuna delle tornei giocati in America Latina: due ko al primo turno a Rio de Janeiro e a Santiago ed una sconfitta nel secondo round a Buenos Aires.

Nel cercare di risollevarsi subito dopo la sconfitta in due set con Munar (doppio 4-6 per il tennista spagnolo) Lorenzo Musetti ha voluto spendere alcune parole per raccontare un momento certamente non esaltante del suo percorso. Queste le parole del giovane tennista italiano su Twitter: “La cima di una montagna è la base di un’altra. Quindi, continua a scalare”. Un commento sibillino, dunque, di chi comprende tutte le difficoltà di un 2023 non iniziato benissimo, ma anche di chi ha la consapevolezza di poter riuscire a fare meglio.