Spezia, ecco il report dal campo in vista del Verona. Intanto i tifosi caricano l’ambiente

Lo Spezia è atteso da un periodo delicato che dirà tanto per il futuro del club in Serie A. Il club ligure nel prossimo turno di campionato riceverà l’Hellas Verona in un match che dirà molto in chiave salvezza. La squadra di Semplici viene da un momento estremamente complicato, attutito dal pareggio in terra friulana con l’Udinese grazie a Nzola. La vittoria però per la squadra allenata dall’ex Spal e Cagliari manca da quasi due mesi: era il 15 gennaio quando Gyasi e compagni espugnarono l’Olimpico di Torino contro Juric. Da quel momento la squadra ha collezionato oltre all’eliminazione in Coppa Italia avvenuta per mano dell’Atalanta, 4 sconfitte e due pareggi.

Nella seduta di giovedì 2 marzo sono arrivati al centro sportivo dello Spezia tanti sostenitori che hanno voluto caricare l’ambiente per il match fondamentale contro l’Hellas Verona di domenica 5 marzo alle 12.30. In campo, invece, mister Semplici non ha potuto avere a disposizione Zoet, Bastoni e Moutinho. Anche Holm ha proseguito il programma di recupero alternandosi tra piscina e palestra. Il club con una nota a margine ha poi comunicato ufficialmente come i giocatori abbiano ringraziato i tifosi accorsi: “Conclusa la seduta, Gyasi e compagni sono corsi a omaggiare i tanti tifosi presenti questo pomeriggio al Picco, scattando foto al loro fianco e firmando autografi“.