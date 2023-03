Salto con gli sci, Kraft torna alla vittoria: è sua gara-2 a Oslo. Bresadola 27esimo

Stefan Kraft torna alla vittoria. L’austriaco si è imposto in gara-2 a Oslo con due salti da 130.5 e 131.5 metri e 130.7 e 135.4 punti (totale di 266.1) sullo sloveno Anze Lanisek, che risale dalla quarta della prima serie chiudendo con 257.8 punti. Terzo, distante un solo decimo dalla seconda posizione, il polacco Dawid Kubacki, mentre è giù dal podio, ma sempre in rimonta dal nono posto di metà gara, il norvegese Daniel Andre Tande con 250.7 punti. In casa Italia ha chiuso al 27esimo posto Giovanni Bresadola, che chiude con un totale di 221.5 punti (105.9 prima serie, 115.6 seconda serie).