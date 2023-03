Juventus-Sampdoria, Vlahovic calcia il rigore sul palo: prosegue il momento no del serbo

Prosegue il momento no di Dusan Valhovic che, nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 tra la Juventus e la Sampdoria, ha fallito un calcio di rigore stampando il pallone sul palo con Turk spiazzato. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri il gol sarebbe stato fondamentale per portarsi sul 4-2 ed ipotecare un’importante vittoria in ottica qualificazione in Europa. L’attaccante serbo sta vivendo un periodo molto complicato dal punto di vista sportivo, dato che è a secco di reti da ben cinque turni di campionato, ovvero dalla doppietta rifilata alla Salernitana lo scorso 7 febbraio.

Il numero nove è riuscito a trovare la gioia in Europa League soltanto una decina di giorni più tardi nella gara di andata dei playoff contro il Nantes. Vlahovic, dunque, non segna da oltre un mese un campionato e da quasi trenta giorni a livello complessivo. Questa sera ha avuto una ghiotta chance dal dischetto per sbloccarsi e tornare a timbrare il cartellino dei marcatori, ma ha fallito un pensate calcio di rigore, che rischia di condizionarlo ulteriormente sotto il punto di vista psicologico.