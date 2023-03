Bundesliga 2022/2023, frena l’Union Berlino: 1-1 contro il Wolfsburg

Finisce 1-1 il posticipo di Bundesliga andato in scena alla Volkswagen Arena tra Wolfsburg e Union Berlino. Primo tempo equilibrato con le due squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella seconda frazione di gioco la gara si accende con Juranovic, che sigla il vantaggio per gli ospiti dagli undici metri. Incassato lo svantaggio, i padroni di casa si lanciano alla ricerca del pareggio, che arriva all’84’ con il gol di Wimmer, fissando il punteggio sull’1-1. Pareggio con rammarico per l’Union, che manca il terzo posto in classifica e aggancia Friburgo e Lipsia a 45 punti.