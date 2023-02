Juventus-Torino 4-2, Bremer: “In un derby conta vincere. Champions? Possiamo arrivarci”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby Juventus-Torino, Gleison Bremer ha commentato la gara, terminata 4-2: “Abbiamo disputato una buona gara. L’inizio è stato negativo, ma siamo riusciti a ribaltarla e a vincere. Personalmente potevo fare di più, soprattutto in occasione del secondo gol, ma ciò che conta è la vittoria, specialmente in un derby“. Il difensore brasiliano, ex della serata e autore del gol del momentaneo 3-2, ha poi concluso parlando della rincorsa Champions: “Stiamo dimostrando sul campo che possiamo arrivarci. In teoria avremmo 50 punti, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara“.