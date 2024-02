Salto con gli sci femminile, CdM Willingen 2024: trionfa Seifriedsberger, Sieff 22^

Seconda vittoria in Coppa del Mondo per Jacqueline Seifriedsberger, che ha trionfato a Willingen nella tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci. L’austriaca si è imposta con il totale di 161.4, precedendo di 4.1 punti la giapponese Sara Takahashi. Terza piazza invece per la beniamina di casa Katharina Schmid, staccata di 8.6 punti dalla vetta. Completano la top 5 la canadese Loutit e l’austriaca Kramer. Indietro invece le due azzurre ai nastri di partenza. Annika Sieff ha concluso in 22^ posizione con 90.2 punti (-71.2 dalla vetta), mentre Lara Malsiner si è accontentata della 29^ piazza con 47.6 (-113.8).