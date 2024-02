Qualificazioni Wta Abu Dhabi 2024: Bronzetti sconfigge Saville e approda al turno decisivo

Buona la prima per Lucia Bronzetti, che ha superato il primo turno delle qualificazioni del Wta 500 di Abu Dhabi 2024. Sconfitta con un doppio 6-4 l’australiana Daria Saville dopo 2 ore di battaglia. Vittoria di grande carattere della nativa di Rimini, brava a sovvertire il pronostico della vigilia e a recuperare un break di svantaggio in entrambi i set. Nel primo, Bronzetti ha rimontato dall’1-3 al 5-3, vincendo poi il parziale con un comodo turno di battuta a zero. Anche nel secondo ha ottenuto cinque giochi consecutivi, dall’1-4 al 6-4, staccando così il pass per il turno decisivo. L’ultimo ostacolo che la separa dal main draw risponde al nome della statunitense Ashlyn Krueger.