Juventus, Marocchino: “Yildiz potrebbe diventare il Sinner del calcio”

L’ex calciatore Domenico Marocchino, intervenuto ai microfoni del programma ”Campioni del Mondo” di RaiRadio2 dov’è ospite fisso, si è lanciato in un paragone davvero particolare tra tennis e calcio. Dopo aver esaltato le gesta di Jannik Sinner all’Australian Open, Marocchino ha infatti dovuto rispondere alla domanda del conduttore Marco Lollobrigida se nel calcio c’è qualcuno che possa essere paragonato al campione altoatesino.

L’ex centrocampista bianconero si è così sbilanciato: “In prospettiva uno così potrebbe essere Yildiz della Juventus, che riesce ad abbinare estro e concretezza. Me lo hanno descritto come un ragazzo molto serio, ha già giocato anche con la maglia della sua nazionale. Magari farà un bel doppio con il nuovo acquisto Carlos Alcaraz”. Decisamente più freddo sull’argomento l’ex attaccante Ciccio Graziani, che esclude ogni paragone: “Non esiste nessuno paragonabile a Sinner nel calcio, anche in prospettiva. Lui punta a essere il numero uno al mondo, è stato e sarà eccezionale.”