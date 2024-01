Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023/2024: tre azzurre centrano la qualificazione a Zao

A Zao, in Giappone, si è aperto il fine settimana di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Nelle qualificazioni femminili odierne dal trampolino è doppietta slovena con Nika Kriznar che con i suoi 110.1 punti ha preceduto Nika Prevc a 106. Terza posizione per la tedesca Katharina Schmid, davanti alla prima nipponica, vale a dire Yuki Ito. Ottima la prestazione di Lara Malsiner, che chiude nona con 96.6. Più indietro, ma centrano entambe la qualificazione anche le altre due azzurre: Jessica Malsiner è 24esima con 86.9, mentre Annika Sieff entra come 37esima dopo il suo score di 72.9.