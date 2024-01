Australian Open 2024, Zeppieri: “Sono triste, ma ho dato tutto. Lui è stato semplicemente più bravo di me”

“Sono triste ma non sono deluso, quando dai tutto in campo non ci può essere delusione. Lui è stato più bravo di me; nei match 3 su 5 c’è sempre tempo per recuperare ed è normale che uno del suo calibro dal terzo set abbia alzato il livello. Io sono un po’ calato al servizio, ho messo meno prime, che invece nei primi due set mi avevano aiutato”. A parlare in conferenza stampa è Giulio Zeppieri dopo la sconfitta in 5 set contro Cameron Norrie al secondo turno degli Australian Open.

“Nel quinto set ho avuto palla break sul 2-1, poi c’è stato un punto clamoroso sul 4-3 30 pari… poi servizi vincenti sulla riga, winner…. io ho fatto il mio, bravo lui. Forse è mancato un pizzico di coraggio nel penultimo game ma quando giochi con gente di questo livello accade. Più si va in lotta, più i momenti sono importanti e più emerge la loro abitudine a giocare sotto pressione”.

Zeppieri torna dall’Australia di nuovo a un passo dai primi 100: “E’ stata una trasferta molto positiva, un ottimo Slam. Con i ragazzi che affronto generalmente nei challenger ho vinto bene, con Dusan ho fatto un gran match e anche oggi credo di aver fatto vedere ottime cose. Ora torno a casa per continuare a lavorare, per proseguire in questa direzione. In questa stagione l’intenzione è di giocare sempre sul circuito ATP; qualche giorno di riposo a casa, a Latina, poi andrò a Montpellier e Marsiglia e andrò in America per fare le quali nei 1000”.