Australian Open 2024, Paolini: “Bella partita, sono contenta del livello che sto esprimendo”

“C’era un po’ di preoccupazione, l’ultima volta con lei avevo perso 75 61 una partita in cui sbagliai molto, ma oggi sono entrata con le idee chiare e questo mi ha dato tanto ordine e ha limitato gli errori. Ho giocato davvero una bella partita”. Parla così Jasmine Paolini ai microfoni di SuperTennis al termine del secondo turno vinto contro la tedesca Maria agli Australian Open. Si tratta della prima volta al terzo turno per la toscana, a dimostrazione dei progressi degli ultimi mesi: “Sono contenta del livello che sto esprimendo, oggi non era una partita così facile come si poteva immaginare. La conoscevo bene, gioca tanti slice, l’altra volta mi ero fatta sorprendere invece oggi avevo le idee chiare e come riuscivo a prendere un po’ di campo mi avvicinavo per provare ad andare anche a rete”.

Al prossimo turno per Paolini potrebbe esserci la testa di serie n.3 Elena Rybakina: “L’ho affrontata a Cincinnati e a Roma, sul Centrale, so cosa aspettarmi: serve bene e spinge molto la palla. A Wimbledon sul Centrale è andata bene, ho cercato di godermela, è bello giocare di fronte a tante persone, qui forse ci sarà meno vento e sinceramente ci spero”.