Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023/2024: a Zao vince la slovena Prevc

La slovena Nika Prevc si aggiudica la gara d’apertura della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Zao, in Giappone. Sul trampolino HS102 quinto successo stagionale per la slovena, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 235,2 nelle due manches odierne. Sul podio anche la nipponica Yuki Ito, abbastanza lontana con un totale di 223.1. Terza posizione per Alexandria Loutitt: 216.7 per la canadese, che ha tolto il podio per pochissimo all’altra slovena Nika Kriznar (216.2). Lara Malsiner migliore delle azzure con la sedicesima posizione a 195,1 punti. Più indietro la sorella Jessica (19esima con 186,7 punti) e Annika Sieff (23esima con 173,9).