Dakar 2024, Sainz Sr. con la sua Audi trionfa per la quarta volta. Tra le moto successo di Brabec

Per la quarta volta è Carlos Sainz ad aggiudicarsi la Dakar tra le auto. Il vincitore più anziano di una Dakar, 61 anni e papà del pilota della Ferrari F1, trionfa dopo il 2010, il 2018 e il 2020 al termine della dodicesima e ultima tappa. Sainz, che era in testa sin dalla sesta tappa, ha gestito il suo vantaggio per tutta la seconda settimana grazie ai suoi compagni di squadra dell’Audi, lo svedese Mattias Ekström e il francese Stéphane Peterhansel. Tra le moto a trionfare è Ricky Brabec: secondo successo in carriera per lo statunitense della Honda, che ha festeggiato all’arrivo dell’ultima tappa a Yanbu. l 32enne ha distanziato il pilota del Botswana Ross Branch e il francese Adrien Van Beveren, che per la prima volta in carriera sale sul podio della Dakar a 33 anni.