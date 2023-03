Salernitana, paura per Ochoa: aereo per il Messico costretto ad atterraggio d’emergenza

Atterraggio d’emergenza a Maiorca per il volo partito da Roma in direzione Città del Messico sul quale c’era anche il portiere della Salernitana Guillermo Ochoa. Il velivolo ha avuto infatti un guasto e solo l’intervento del capitano ha permesso a tutti i passeggeri a bordo di atterrare illesi. Lo stesso Ochoa ha voluto rendergli omaggio, definendolo “eroe senza mantello”. Il calciatore è arrivato in Messico con qualche ora di ritardo e prenderà parte ai due match della sua nazionale contro Giamaica e Suriname.