Roma-Barcellona in tv: data, orario e diretta streaming Women’s Champions League 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Roma-Barcellona, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Women’s Champions League 2022/2023. L’urna di Nyon ha messo le giallorosse contro la forte squadra blaugrana, che ha già vinto la competizione due anni fa e può vantare in rosa il due volte Pallone d’Oro Alexia Putellas. Impegno dunque non facile per la Roma, che proverà comunque a giocarsi le sue carte e quantomeno limitare i danni in vista del match di ritorno in programma la settimana seguente. La partita andrà in scena alle ore 21:00 della giornata di martedì 21 marzo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn.