Wta Miami 2023: programma, ordine di gioco e orari di martedì 21 marzo

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari di martedì 21 marzo al torneo Wta di Miami 2023. Prima giornata di tabellone principale in Florida, dove l’Italia sarà subito protagonista con Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. La tennista di Macerata scenderà in campo con Kaia Kanepi sul campo Butch Buchholz per il terzo match, la classe 2001 affronterà Marta Kostyuk, mentre la toscana affronterà la svedese Mirjam Bjorklund sul Court 1.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

IL TABELLONE DEL TORNEO

IL PROGRAMMA COMPLETO

GRANDSTAND

dalle 17 italiane – [WC] Brenda Fruhvirtova vs Xiyu Wang

a seguire – Elise Mertens vs Alycia Parks

a seguire – [Q] Katherine Sebov vs Linda Fruhvirtova

a seguire – Bernarda Pera vs Evgeniya Rodina

BUTCH BUCHHOLZ

dalle 16 italiane – [WC] Alexandra Eala vs Irina-Camelia Begu

a seguire – Yulia Putintseva vs Rebecca Marino

a seguire – Camila Giorgi vs Kaia Kanepi

a seguire – [Q] Viktorija Golubic vs Hailey Baptiste

COURT 1

dalle 16 italiane – [Q] Nao Hibino vs Danka Kovinic

a seguire – Jasmine Paolini vs Mirjam Bjorklund

a seguire – Tamara Korpatsch vs Tereza Martincova

a seguire – [Q] Anna Karolina Schmiedlova vs Lauren Davis

COURT 7

dalle 16 italiane – Marta Kostyuk vs Elisabetta Cocciaretto

a seguire – Anna Kalinskaya vs Victoria Jimenez Kasintseva

a seguire – Katerina Siniakova vs Claire Liu

a seguire – Mayar Sherif vs Laura Siegemund