Salernitana, Nicola verso la Juventus: “Per la classifica è scontro salvezza”

“Ognuno ha le sue strategie, per la situazione virtuale che ha la Juventus ci può stare definirlo scontro salvezza, ma parliamo di una squadra che ha vinto 8 partite consecutive senza nemmeno prendere gol. Poi hanno attraversato un momento particolare, ma per me è un match interessante, bello da giocare. Voglio vedere i progressi che abbiamo dimostrato a Lecce soprattutto sotto il profilo della compattezza e della volontà di aiutarsi a vicenda”. Queste le parole di Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juventus, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico granata ha risposto alle dichiarazioni del collega Massimiliano Allegri, che ha parlato di questa sfida come uno scontro diretto.

“Sono convinto che la Juventus saprà concentrarsi sul campo senza pensare ad altre situazioni – ha aggiunto Nicola -. E’ un avversario molto forte, su questo non ci sono dubbi. La Salernitana deve fare il suo percorso, è un’altra tappa importante utile per arrivare alla salvezza. Abbiamo qualità per metterli in difficoltà, pronti ad accettare qualunque verdetto a patto d’aver dato il 100% senza risparmiare nulla”.