Fulham, fissato il prezzo per Robinson: piace a Manchester City, Milan e Inter

Il prezzo per Antonee Robinson è arrivato a quasi 40 milioni di euro. Secondo il “Sun”, il Fulham avrebbe fissato questo come prezzo per il 25enne terzino sinistro statunitense. Il Manchester City è il primo club ad aver provato a portare avanti una trattiva l’ultimo giorno del mercato di gennaio per sostituire Cancelo, il giocatore piacerebbe anche Inter e Milan.