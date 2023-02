Kanté in scadenza, Mundo Deportivo: interesse dell’Atletico Madrid, ci pensa anche la Juventus

N’Golo Kantè è tra i giocatori in scadenza di contratto più interessanti in vista della prossima estate di calciomercato. Il centrocampista del Chelsea, nonostante i tanti infortuni nel corso degli ultimi mesi, continua ad avere tante squadre interessate alle sue prestazioni. Tra queste c’è l’Atletico Madrid, che secondo quanto riporta il “Mundo Deportivo” avrebbe sondato il terreno con gli agenti del giocatore per capirne la disponibilità al trasferimento in Spagna. Il quotidiano spagnolo cita tra le compagini che monitorano la situazione anche la Juventus.