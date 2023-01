Salernitana-Napoli 0-2, Meret: “Una prestazione di pazienza e maturità”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato dopo la vittoria per 0-2 in casa della Salernitana. Ecco le sue parole: “Sull’occasione finale sono rimasto in piedi fino all’ultimo e sono stato bravo a tuffarmi sulla mia destra deviando il tiro. Abbiamo fatto una prestazione di pazienza e maturità rischiando e concedendo pochissimo. Quando giochi nel Napoli sai che sei impegnato poche volte in una partita ed è importante farsi trovare pronti. Voglio continuare a restare concentrato per dare il massimo e fare del mio meglio per aiutare la squadra. Con gli altri la guardiamo la classifica ma è ancora lunga, dobbiamo continuare a macinare gioco e a conquistare punti, c’è ancora l’intero girone di ritorno da giocare”.