Salernitana, Iervolino sulla penalizzazione della Juventus: “Le conseguenze vanno accettate”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, prima della partita persa dalla sua squadra con il Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn anche della situazione scoppiata in casa Juventus: “Il calcio deve avanzare in termini di maturità: bisogna accettare le conseguenze senza strascichi. Andare avanti e da quegli errori poter avere una nuova rivoluzione nel calcio, con regole certe e maggiori controlli affinché queste cose non capitino più”.