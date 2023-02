Salernitana-Juventus in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

La Salernitana di Davide Nicola ospita all’Arechi la Juventus di Massimiliano Allegri nella ventunesima giornata della Serie A 2022/2023. I padroni di casa hanno ritrovato la vittoria battendo il Lecce 2-1 al Via del Mare, un successo che mancava da ben sei giornate. Non un bel momento in campionato per i bianconeri, reduci da due sconfitte e un pareggio. Appuntamento martedì 7 febbraio alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn.