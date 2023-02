Nardi-Rinderknech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Luca Nardi affronterà Arthur Rinderknech nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). L’azzurro è approdato nel tabellone principale dopo aver vinto due incontri nelle qualificazioni. Al successo in due set contro Maxime Janvier, infatti, ha fatto seguito la vittoria in tre parziali sull’altro francese Benoit Paire. Adesso la sfida ad un altro padrone di casa, che ormai da mesi staziona all’interno dei primi cento giocatori del mondo (questa settimana si trova al numero 68 ATP). Il giovane azzurro partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers.

Il bombardiere transalpino, infatti, si trova particolarmente a suo agio su questa superficie in virtù di un servizio potente e dei colpi d’inizio gioco particolarmente incisivi. Sarà un bel test per Nardi, che solo dalla scorsa stagione si sta affacciando con un po’ di costanza negli appuntamenti del circuito maggiore. In palio c’è un ottavo di finale molto intrigante. Chi vince, infatti, affronterebbe il croato Borna Coric, testa di serie numero tre e beneficiario di un bye all’esordio. Ricordiamo, infine, che tra Nardi ed il francese non ci sono precedenti all’attivo da registrare.

Nardi e Rinderknech scenderanno in campo oggi (martedì 7 febbraio). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo match di giornata sul Court Patrice Dominguez. Prima di loro il confronto tra Lorenzo Sonego e l’altro transalpino Benjamin Bonzi (inizio fissato non prima delle ore 19:00). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Nardi e Rinderknech garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.