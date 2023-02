Diffidati Salernitana-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

La Juventus, dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia grazie al successo sulla Lazio, vuole tornare a vincere anche in campionato contro la Salernitana, nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. I calciatori bianconeri, però, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono due uomini di Massimiliano Allegri nella lista dei diffidati: si tratta di Manuel Locatelli e Gleison Bremer. Il centrocampista ed il difensore, dunque, dovranno limitare la loro irruenza negli interventi, altrimenti in caso di ammonizione saranno costretti a saltare la prossima importante sfida contro la Fiorentina.