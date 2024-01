Salernitana-Juventus 1-2, Vlahovic: “Obiettivo qualificazione alla prossima Champions”

Dusan Vlahovic parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus sulla Salernitana per 2-1: “Secondo me questo gol pesa tantissimo, abbiamo dato tutto, penso che abbiamo meritato di vincere, ma faccio i miei complimenti alla Salernitana, hanno fatto una grandissima partita. Gli mando un grande in bocca al lupo. Non molliamo mai, daremo tutto sino alla fine. Scudetto? Ci sono ancora 19 partite, è ancora molto lunga, il nostro obiettivo è tornare in Champions League. Io uomo dai gol pesanti? Ho sempre lavorato tantissimo, di sicuro questo paga. Comunque, la squadra mi aiuta tanto, così come il mister, la società e i tifosi: ringrazio tutti. Spero di segnare ancora tanti gol. Partita dopo partita stiamo dimostrando di essere una grande squadra ma andiamo avanti passo dopo passo“.