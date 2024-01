Serie C 2023/24: nel Girone C frena la Juve Stabia con il fanalino Monterosi. Crotone show

Nel pomeriggio della domenica post Befana, sono scese in campo alcune squadre della Serie C. Nei match delle 18.00 gran parte del Girone C è stato protagoniste e con riultati molto sorprendenti. Grandissima sorpresa per il mezzo passo falso della Juve Stabia che nelle mura amiche non è andata oltre il 2-2 contro il fanalino di coda Monterosi che ha condotto una gara eroica, strappando alla capolista un punto importante.In una classica del Sud, invece, fra Crotone e Catania sono stati i pitagorici a fare la voce grossa rifilando ai siciliani un rotondo 3-0, con i sigilli di Giron, Gomez e Vinicius. Sempre nel Girone C, 0-4 pesante da parte del Potenza che ha battutto il Brindisi. Di Rossetti, autore di una tripletta, e di Di Grazia le reti della gara.