Salernitana-Juventus 1-2, Allegri: “Prendiamo sempre gol, così non va. Episodi Inter? Var non oggettivo”

“Obiettivo quarto posto? Bisogna essere realisti: l’Inter sta facendo un campionato importante. Per noi era importante vincere oggi e mantenere la distanza dal quinto posto, avere 14 punti di vantaggio vuol dire avere circa cinque partite a disposizione. Ora dobbiamo cercare di raggiungere la semifinale di Coppa Italia e dobbiamo recuperare per la prossima gara”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro la Salernitana: “In questo momento stiamo bene fisicamente, siamo cresciuti dal punto di vista della serenità. La Salernitana ha fatto un’ottima gara, ci ha chiuso gli spazi, nel complesso abbiamo fatto una buona partita, ma la cosa che non va bene è quando prendi gol con nello stesso modo, la sensazione è che ogni volta che ci buttano la palla in area ci possono far gol, dobbiamo lavorare su questo. Siamo peggiorati nella fase difensiva. La vittoria è stata importante, però bisogna guardare anche quello che è peggiorato. Ci sono dei momenti in cui la squadra dà la sensazione di essere vulnerabile. Vlahovic dobbiamo sfruttarlo ancora meglio: in questo momento è in fiducia, lavora tutti i giorni per migliorare le situazioni tecniche. Possiamo migliorare in termini di punti fatti? Facciamo un passettino alla volta, dobbiamo pensare a goderci questa vittoria, ora ci sono i quarti di finale contro il Frosinone, è una gara che va interpretata nel migliore dei modi”.

Infine sulle polemiche arbitrali dopo Inter-Verona: “Ho sempre detto che il VAR è una roba soggettiva, lo sto dicendo da sette anni, bisogna accettarlo così come è e non bisogna farlo passare per oggettività. Nel tennis la moviola è oggettiva e la palla è dentro o fuori; nel calcio non è così. Non è un motivo per fare polemica: noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili”.