Super Italia nella 4×200 stile libero femminile che si prende oro e record europeo juniores in 7’56″06 agli Europei di nuoto di categoria a Samorin, in Slovacchia.

Terza giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff.

Il cielo si illumina d’azzurro al calar del sipario con la 4×200 stile libero femminile che si prende oro e record europeo juniores in 7’56″06. Prova superba da parte delle staffettiste azzurre che cancellano il record della competizione di 7’58″99 fissato dall’Ungheria a Netanya 2017 e il record della categoria di 7’57″33 stampato dalla Russia ai mondiali di Indianapolis 2017.

Ad aprire le danze è Lucrezia Domina che in 1’59″69 lima di 47 centesimi il personal best di 2’00″16 nuotato martedì nelle semifinali dei 200 stile libero e di 87 centesimi il precedente 2’00″56 dello scorso 14 aprile a Riccione. Mantengono la testa della gara senza problemi la campionessa europea della distanza e fresca di convocazione per Singapore Bianca Nannucci (1’59″65) e Chiara Sama (1’59″19), poi lo sprint finale è affidato ad Alessandra Mao che completa la sua frazione con un notevole crono di 1’57″53. Il margine sulla Lituania, argento in 8’02″15, è di 6″09, mentre quello sulla Gran Bretagna, bronzo in 8’04″12, è pari a 8″06. L’Italia si conferma sul gradino più alto del podio dopo l’oro a Vilnius 2024: di quella staffetta facevano parte sia Nannucci che Sama.

Azzurri fuori dal podio nei 200 misti vinti dall’atleta neutrale Mikhail Shcherbakov con un super 1’59″06. Matteo Venini (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) è quarto in 2’02″54 e per il bronzo doveva essere più veloce del greco Iason Routoulas terzo in 2’01″18. Secondo è il rumeno Robert Andrei Badea in 2’00″59. Sesto posto per Francesco Pernice (Team Trezzo) in 2’02″75.

Pizzico di delusione anche per Caterina Santambrogio quinta nei 100 farfalla. La 16enne lariana e argento agli eurojrs di Vilnius 2024 – tesserata per In Sport Rane Rosse e seguita da sempre da Anna Azzimoti – tocca in 59″33. Vince la danese Martine Damborge in 58″30, seguita dalla finlandese Alissa Soini in 58″95.

SEMIFINALI

In apertura di pomeriggio una brava e fortunata Viola Ricci si qualifica per la finale dei 200 dorso con l’ottavo crono. La 18enne di Civitavecchia – tesserata per CC Aniene e allieva di Fabio De Santis – chiude in 2’15″42 che vale la seconda prestazione personale di sempre, lontana però dal 2’14″17 siglato agli Assoluti nel mese di aprile. Domina nel frattempo la spagnola Estella Tonrath Nollgen in 2’10″68. Si ferma Benedetta Boscaro (Team Veneto) dodicesima in 2’16″07.

Marta Taddei e Lucrezia Mancini non deludono le aspettative e accedono alla finale dei 200 rana con il settimo e l’ottavo tempo. La 16enne gigliata – tesserata per H. Sport e preparata da Marco Marsili – nuota in 2’29″50; sedici centesimi più lenta la 17enne umbra – tesserata per Spoleto Nuoto e allieva di Pietro Santarelli – che tocca in 2’29″76 confermandosi non ancora performante in vasca lunga.

Nei 200 rana al maschile in evidenza ancora un bravissimo Michele Longobardo che in batteria aveva portato il record italiano juniores a 2’11″13, ritoccando il 2’11″53 nuotato da Nicolò Martinenghi il 26 agosto 2017 ai campionati mondiali giovanili di Indianapolis. Il 16enne pugliese – tesserato per Ranidae e allievo di Adriano Della Penna – in 2’11″71, con un ottimo ultimo cinquanta in 34″36, strappa il pass per l’atto conclusivo con il quarto riscontro cronometrico. Vola nel frattempo il britannico Filip Nowacki con il record europeo juniores in 2’09″11. Eliminato Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse) nono in 2’13″39 a cinque centesimi dal 2’13″34 del lituano Domas Vilimas ottavo ed ultimo degli ammessi.

In splendida forma è Daniele Del Signore che vince la sua batteria e si qualifica per la finale dei 200 dorso con il terzo tempo. Il 17enne di Genzano di Roma – tesserato per CC Aniene, allenato da Mirko Nozzolillo e argento nei 50 nella serata di mercoledì – chiude in 1’59″04 non troppo lontano dal personale di 1’58″81. Miglior crono per l’irlandese John Shortt in 1’58″12.

Così gli azzurri nelle semifinali e FINALI della 3^ giornata

200 dorso F – Semifinale

1. Estella Tonrath Nollgen (Esp) 2’10″68

8. Viola Ricci 2’15″42 qual. in finale

12. Benedetta Boscaro 2’16″07 eliminata

200 misti M – Finale

1. Mikhail Shcherbakov (Nab) 1’59″06

2. Robert Andrei Badea (Rou) 2’00″59

3. Iason Routoulas (Gre) 2’01″18

4. Matteo Venini 2’02″54

6. Francesco Pernice 2’02″75

50 stile libero F – Finale

Nessuna italiana qualificata

50 stile libero M – Semifinale

1. Luka Hoek Le Guendal (Esp) 21″99

10. Daniel D’Agostino 22″72 eliminato

200 rana F – Semifinale

1. Viktoria Tarannikova (Nab) 2’27″38

7. Marta Taddei 2’29″50 qual. in finale

8. Lucrezia Mancini 2’29″76 qual. in finale

200 rana M- Semifinale

1. Filip Nowacki (Gbr) 2’09″11

4. Michele Longbardo 2’11″71 qual. in finale

9. Gabriele Garzia 2’13″39 eliminato

100 farfalla F – Finale

1. Martine Damborg (Den) 58″30

2. Aliisa Soini (Fin) 58″95

3. Flawia Kamzol (Pol) 59″10

5. Caterina Santambrogio 59″33

100 farfalla M – Semifinale

1. John Shortt (Irl) 1’58″12

3. Daniele Del Signore 1’59″04 qual. in finale

1500 stile libero – Finale

Nessun italiano qualificato

4×200 stile libero F – Finale

1. Italia 7’56″06 (Lucrezia Domina 1’59″69 pp (prec. 2’00″16 del 01/07/2025 nelle semifinali dei 200 stile libero), Bianca Nannucci 1’59″65, Chiara Sama 1’59″19 e Alessandra Mao 1’57″53) CR EJ

2. Lituania 8’02″15

3. Gran Bretagna 8’04″12

MEDAGLIERE AZZURRO A SAMORIN

ORI (3)

– 4×100 stile libero 3’18″34

Francesco Ceolin (50″08), Daniele Del Signore (49″36), Luca Antonio Scampicchio (49″83) e Daniel D’Agostino (49″07)

– 200 stile libero

Bianca Nannucci 1’58″41

– 4×200 stile libero 7’56″06 CR EJ

Lucrezia Domina (1’59″69 pp), Bianca Nannucci (1’59″65), Chiara Sama (1’59″19) e Alessandra Mao (1’57″53)

ARGENTI (3)

– 4×100 stile libero 3’41″69

Alessandra Leoni (55″56), Ludovica Di Maria (56″14), Alessandra Mao (55″15) e Caterina Santambrogio (54″84)

– 50 dorso

Daniele Del Signore 25″25

– 1500 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 16’13″11

BRONZO (1)

– 4×100 stile libero mixed 3’29″37

Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57)