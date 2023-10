Salernitana, Iervolino sull’esonero di Sousa: “Ovviamente avrei voluto altri risultati”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino parla al ‘Corriere della Sera‘ dell’esonero di Paulo Sousa: “Nel mondo del calcio i rapporti personali prescindono dalle relazioni lavorative, che dipendono unicamente dai risultati. Dal punto di vista umano, la nostra relazione non è cambiata. Ma ovviamente avrei voluto altri risultati. Il tecnico ricopre il ruolo di capo dei calciatori e nel momento in cui le cose non vanno come desiderato, deve risponderne lui”.