Conference League, Matic: “Fiorentina forte e bella. Noi in campo senza paura”

E’ la vigilia del match di Conference League fra Fiorentina e Cukaricki con la viola che dovrà fare bene e meglio rispetto all’uscita nella competizione. A parlare in conferenza stampa a Firenze è stato il tempo anche del tecnico ospite che ha messo in guardia i suoi.

Le parole di Matic: “La Fiorentina è una delle squadre italiane più forti, gioca un grande calcio e ha ottimi giocatori. Noi però dobbiamo affrontare la gara senza paura perché se vogliamo fare risultato non dobbiamo averne. E’ un grande onore che tanti calciatori serbi come Milenkovic, Vlahovic e Ljajic abbiano giocato in questi anni in questo club e che si siano affermati. Massimo rispetto come detto per la Fiorentina ma vogliamo giocarci la partita a viso aperto. Affrontiamo un’ottima squadra che ha buonissimi giocatori e un ottimo allenatore, ma anche noi ci siamo preparati bene. Ho detto ai miei giocatori di rimanere concentrati e di dare il meglio di noi stessi. Rispettiamo i nostri avversari ma allo stesso tempo dobbiamo rispettare noi stessi. Ho qualche dubbio di formazione perché dopo la sfida di domani ne abbiamo una anche domenica prossima comunque chi è venuto qui è pronto per giocare“.

Il capitano Docic: “Domani sera vogliamo fare una bella partita. Ci aspetta una grande sfida, siamo felici di affrontare una finalista della scorsa edizione della Conference. Conosciamo la forza della Fiorentina ma cercheremo di giocare al meglio la gara. Questa è una delle partite più importanti della mia carriera ma spero di giocarne altre di simili in futuro“.