Probabili formazioni Fiorentina-Cukaricki: terza giornata Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cukaricki, match della terza giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 26 ottobre. Due punti per i viola fin qui in questa fase a gruppi. Vittoria obbligata quindi per i ragazzi di Vincenzo Italiano che puntano a vincere il girone F. Al momento Genk e Ferencvaros sono a 4 punti. E la Fiorentina vuole raggiungerle. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e DAZN, con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti nel post gara: moviola, le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori.

FIORENTINA – Beltran si prende l’attacco. Ikone dal 1′. Barak e Kouame potrebbero far rifiatare Bonaventura e Brekalo. Maxime Lopez e Mandragora a centrocampo.

CUKARICKI – Spazio al 4-4-2 sfoggiato nelle prime due uscite europee. Adetunji e Adzic in attacco.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Kouame; Beltran

Ballottaggi: –

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò

Squalificati: –

Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic