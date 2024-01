Salernitana, Fazio: “Dobbiamo affrontare tutte le gare come oggi, pensiamo ai prossimi tre punti”

Ai microfoni di Sky Sport, Federico Fazio commenta la sconfitta dell Salernitana contro la Juventus per 2-1: “Potevamo prendere qualche punto come con il Milan. Poi con l’uomo in meno è diventato più difficile, abbiamo lottato. Peccato, c’è rammiarico per non aver raccolto nulla. Esclusa quella di Coppa, dobbiamo ripartire dalla ultime tre di campionato. Adesso pensiamo alla prossima partita e ai prossimi tre punti – ha aggiunto Fazio -. La classifica è quella che è. Dobbiamo affrontare tutte le gare come quelle di oggi. Mercato? Ho fiducia nel lavoro del direttore. Sabatini è un uomo di calcio ed è il motivo per cui oggi sono qui. Noi dobbiamo fare il nostro, manca un girone. Al mercato ci penserà lui”.