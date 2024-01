Juventus avanti di corto muso: le ultime nove vittorie in Serie A tutte con un gol di scarto

Si era partiti col Milan, poi sono arrivate Verona, Fiorentina e Cagliari. Dopo il pareggio con l’Inter, ecco Monza e Napoli, quindi dopo il pari con il Genoa ecco Frosinone, Roma e Salernitana. Sono le ultime nove vittorie della Juventus in campionato e sono tutte diverse tra loro per genesi, epiloghi e quant’altro, ma con un unico comun denominatore, il fatto che siano arrivate tutte di corto muso, ovvero con un gol di scarto. Corto muso, che sia 1-0 o 2-1, sempre il minimo sforzo per portare a casa 27 punti e restare in piena corsa scudetto. Come Allegri comanda. L’ultima vittoria più larga rispetto al gol di scarto nel derby col Torino, vinto 2-0, prima ancora c’erano state l’altra vittoria di misura col Lecce per 1-0 e le due vittorie larghe di inizio stagione su Udinese (tre gol di scarto), Empoli e Lazio.