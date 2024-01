MOVIOLA – Roma-Atalanta: rigore col Var per il fallo di Ruggeri su Karsdorp

Episodio da moviola in Roma-Atalanta. L’arbitro Aureliano si perde un clamoroso intervento di Ruggeri che con la gamba alta affonda i tacchetti, cercando di frenarsi, su Karsdorp in una situazione caotica in area. Intervento perfetto del Var Di Paolo, che chiama la on field review. Il fischietto bolognese non ha dubbi al monitor e assegna rigore e ammonizione per il difensore, 1-1 con il tiro di Dybala.