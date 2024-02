Sacchi su Inzaghi: “Ha fatto passi avanti, si sta evolvendo a stratega”

Arrigo Sacchi commenta sulla gazzetta.it il ruolo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: “Contro la Roma, all’Olimpico, e dunque in una trasferta tutt’altro che semplice, ha dato una dimostrazione di grande compattezza, di notevole maturità e di spirito di sacrificio è stata una bella sfida, quella contro i giallorossi di Daniele De Rossi. E qui spendo subito un complimento per l’allenatore: è arrivato da poco, al posto di Mourinho, eppure la sua mano comincia a vedersi, ha dato idee alla squadra, e anche coraggio“. Poi: “Sono convinto che, se proseguirà su questa strada, l’Inter potrà raggiungere grandi traguardi sia in Italia sia in Europa. Simone Inzaghi, in questo ultimo periodo, ha fatto notevoli passi in avanti: prima era un tattico, adesso si sta evolvendo e si sta avvicinando a quella figura di stratega che è necessaria se si vuole conquistare la Champions. L’Inter mi sembra un blocco molto unito che va avanti seguendo un chiaro disegno tattico: c’è un progetto, insomma, ci sono idee, e queste alla lunga fanno la differenza“.