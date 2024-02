Caressa analizza Roma-Inter: “Lukaku peggiore in campo, Thuram dominante”

Fabio Caressa ha analizzato, a Sky Sport, i temi più caldi emersi dalla sfida tra Roma e Inter, vinta dai nerazzurri 4-2 sotto il diluvio dell’Olimpico. “Lukaku è stato il peggiore in campo. Nei big match non è la prima volta che capita. Non ho visto grandi miglioramenti da parte sua in questa stagione. Mi viene da pensare che il vero Lukaku sia questo e non quello dell’Inter di Conte. Thuram è stato un grande acquisto da parte dell’Inter – aggiunge Caressa – e bisogna fare i complimenti alla dirigenza. Ieri sera nel secondo tempo è stato dominante. Ieri l’Inter ha dimostrato di essere la più forte in Italia”.