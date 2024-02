MOVIOLA – Genoa-Atalanta, il Var annulla la rete di Scalvini: c’è un tocco di Pasalic in fuorigioco

Gran chiamata del VAR nei minuti finali di Genoa-Atalanta, dove i nerazzurri di Gasperini sono in vantaggio 2-1 al Ferraris. Scalvini aveva chiuso la partita segnando la terza rete per la sua squadra, ma dopo un lungo check durato più di 5 minuti è arrivata la rettifica da parte del VAR: rete annullata. Sulla conclusione del giovane difensore c’era infatti stato un impercettibile tocco di Pasalic al quale si è potuto arrivare solo tramite l’ausilio video. Il centrocampista era in fuorigioco al momento del tocco e quindi rete annullata.