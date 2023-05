Sabalenka fa sempre più sul serio: batte Swiatek in tre set e trionfa nel Wta 1000 di Madrid

Iga Swiatek ha ufficialmente una rivale per il trono. Aryna Sabalenka conferma di essere la migliore giocatrice ammirata sul circuito in questa prima parte di 2023 e si aggiudica il Wta 1000 di Madrid, il secondo trionfo della sua carriera nel complesso della Caja Magica. E come allora batte in finale la numero uno del ranking mondiale. Nel 2021 era Ashleigh Barty, oggi è Iga Swiatek, contro la quale si prende la rivincita della finale persa due settimane fa a Stoccarda. Un match di straordinaria qualità ed intensità da parte delle prime due giocatrici del mondo, caratterizzato da un’infinita sequenza di parziali di 3 games a 0 da una parte e dall’altra. Alla fine ad alzare le mani al cielo è la bielorussa, con lo score di 6-3 3-6 6-3 in 2h e 27′ di gioco.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Sabalenka si complica subito la vita nel primo game di servizio, in cui da 40-15 è costretta a tenere ai vantaggi, ma da quel momento diventa inarrestabile nei propri turni di battuta. Non concede alcuna palla break nel corso del primo parziale, mentre le prime due occasioni in risposta le ha lei nel sesto gioco. Swiatek annulla bene la prima, mentre la bielorussa poi commette tre errori consecutivi che portano il punteggio sul 3-3. L’allungo decisivo è solo rimandato di qualche minuto: dopo essersi portata sul 4-3 la numero due del ranking si procura nuovamente due chances e questa volta riesce ad ottenere il break, per poi chiudere con il servizio per 6-3.

Lo sviluppo di questa fase centrale del match è piuttosto particolare: ai tre games consecutivi di Sabalenka risponde Swiatek aggiudicandosi i primi tre giochi del secondo set. La bielorussa risponde a sua volta con altri tre giochi che la riportano sul 3-3 e avrebbe anche un paio di occasioni per indirizzare definitivamente la sfida in suo favore. Ma la numero uno del mondo salva un game fondamentale recuperando da 15-40 e una volta salita sul 4-3 è lei a dar vita ad un nuovo mini-parziale di tre a zero che la porta sul 6-3.

E il terzo set è identico, ma a parti invertite. Sabalenka è la prima a portarsi in vantaggio sul 3-0, poi arriva la reazione di Swiatek, che riesce a riportarsi sul 3-3 anche grazie ad un pessimo game di servizio della sua avversaria, condito da un doppio fallo finale. Ma l’ultimo allungo è di nuovo della bielorussa, che tiene il servizio, brekka la polacca e chiude poi con il terzo 6-3 di questa serata. Un ultimo game straordinario, con Iga che si arrende solamente al quarto match point sotto i colpi penetranti della formidabile tennista di Minsk.