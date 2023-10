Rybakina-Sakkari stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Elena Rybakina affronta Maria Sakkari nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Iniziare un torneo con una sconfitta non è mai piacevole, ma il lato positivo del format delle Finals è che le chance di qualificarsi sono ancora viva anche dopo un ko. Non possono che esserne contente Rybakina e Sakkari, battute all’esordio rispettivamente da Pegula e Sabalenka, entrambe i set. D’ora in poi è vietato sbagliare e tutt’e due scenderanno in campo con la consapevolezza che un’altra sconfitta vorrebbe dire eliminazione quasi certa, ma anche che una vittoria significherebbe qualificazione ancora alla portata. Secondo i bookmakers, sarà la giocatrice kazaka a scendere in campo con i favori del pronostico. 1-1 i precedenti.

Rybakina e Sakkari scenderanno in campo stasera, martedì 31 ottobre, non prima della mezzanotte italiana. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile inoltre una diretta streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.